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09.11.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Abend an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 224,38 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 224,38 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'842 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die CrowdStrike-Aktie bei 225,21 USD. Bei 219,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 832'064 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,85 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Mit Abgaben von 61,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. USD gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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