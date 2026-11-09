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09.11.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CrowdStrike-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 221,53 USD.
Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 221,53 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'729 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 223,55 USD. Bei 219,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 458'838 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Gewinne von 29,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,69 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus. CrowdStrike veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 1.17 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von CrowdStrike rechnen Experten am 30.11.2027.
In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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