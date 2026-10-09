CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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09.10.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagabend im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 272,69 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 272,69 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'892 Punkten steht. Bei 273,85 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 267,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 887'311 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Bei 286,88 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 85,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 68,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CrowdStrike gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 1.17 Mrd. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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