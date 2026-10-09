CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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09.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 267,52 USD.
Die CrowdStrike-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 267,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'826 Punkten liegt. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 268,00 USD zu. Bei 267,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 327'331 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 286,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,24 Prozent. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 67,97 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. CrowdStrike veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 01.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,25 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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