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09.09.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend leichter

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend leichter

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 208,28 USD.

CrowdStrike
167.67 CHF -0.61%
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Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 208,28 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'427 Punkten realisiert. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 207,41 USD. Bei 210,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 643'031 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2026 markierte das Papier bei 233,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,29 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 58,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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