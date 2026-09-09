CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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09.09.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 209,36 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 209,36 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'459 Punkten steht. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 208,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,07 USD. Bisher wurden heute 238'841 CrowdStrike-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 233,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2026). Mit einem Zuwachs von 11,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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