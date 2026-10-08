CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 264,55 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'753 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 262,50 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,39 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 986'339 Stück gehandelt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 67,61 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,83 Prozent auf 1.47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 1,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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