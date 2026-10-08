CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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08.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 269,35 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 269,35 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 31'086 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 272,49 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 386'775 Stück.
Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 6,51 Prozent zulegen. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 68,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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CrowdStrike am 08.10.2026
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