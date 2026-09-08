CrowdStrike Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von CrowdStrike

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 210,33 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'572 Punkten realisiert. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 205,41 USD. Bei 210,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 736'330 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,88 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 11,20 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD ab. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 59,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie. CrowdStrike veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2027 wird am 01.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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