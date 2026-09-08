CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 206,96 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'461 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die CrowdStrike-Aktie bis auf 205,41 USD. Mit einem Wert von 210,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 318'143 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 141,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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