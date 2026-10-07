CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 4,4 Prozent auf 266,72 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 31'132 Punkten steht. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 266,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 276,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 916'716 CrowdStrike-Aktien.

Am 06.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD ab. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 67,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 1.47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2027 wird am 01.12.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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