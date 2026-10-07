CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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07.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 270,60 USD.
Die CrowdStrike-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 270,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'027 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die CrowdStrike-Aktie bis auf 268,84 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 276,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 496'330 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 286,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 5,67 Prozent niedriger. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 68,33 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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CrowdStrike am 07.10.2026
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