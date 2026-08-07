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07.08.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend freundlich

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 211,67 USD zu.

CrowdStrike
170.82 CHF 1.65%
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Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 211,67 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'599 Punkten liegt. Die CrowdStrike-Aktie zog in der Spitze bis auf 216,50 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 213,81 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 677'479 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (219,30 USD) erklomm das Papier am 06.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 03.06.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.39 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.10 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte CrowdStrike am 26.08.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können CrowdStrike-Anleger Experten zufolge am 01.09.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,23 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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