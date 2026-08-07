CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 214,25 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'641 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die CrowdStrike-Aktie bis auf 216,50 USD. Bei 213,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 315'820 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 219,30 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 2,36 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 60,00 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 03.06.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.39 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte CrowdStrike am 26.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von CrowdStrike.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 1,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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