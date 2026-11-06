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06.11.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike legt am Abend zu
Die Aktie von CrowdStrike zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 219,30 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 219,30 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'070 Punkten tendiert. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 230,69 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'127'455 CrowdStrike-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 30.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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