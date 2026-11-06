CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 222,95 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'168 Punkten tendiert. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 230,69 USD aus. Bei 230,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 561'021 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 28,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 61,57 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. CrowdStrike gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,83 Prozent gesteigert.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 30.11.2027.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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