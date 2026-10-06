CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend im Aufwind

Das Papier von CrowdStrike konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 279,52 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 31'273 Punkten steht. Bei 286,88 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 977'231 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 286,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,63 Prozent. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 69,34 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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