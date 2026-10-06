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06.10.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 281,55 USD.

CrowdStrike
234.21 CHF 3.87%
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Um 16:28 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 281,55 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 31'277 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 286,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 278,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 573'467 CrowdStrike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 286,88 USD erreichte der Titel am 06.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,89 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 69,56 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.47 Mrd. USD – ein Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CrowdStrike 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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