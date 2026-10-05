CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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05.10.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CrowdStrike. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 20:26 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 272,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'050 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 274,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 271,13 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 513'208 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 274,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 0,52 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 26.08.2026 lud CrowdStrike zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. USD gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 01.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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