CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verteuert sich am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 271,33 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'987 Punkten notiert. Bei 272,56 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 271,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 243'236 CrowdStrike-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2026 auf bis zu 273,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,80 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 1,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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