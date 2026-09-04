CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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04.09.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 212,58 USD ab.
Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 212,58 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'480 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 211,36 USD aus. Bei 212,39 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1'077'615 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 233,88 USD erreichte der Titel am 01.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.
Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,25 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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