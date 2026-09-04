CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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04.09.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CrowdStrike konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 215,33 USD.
Das Papier von CrowdStrike konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 215,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'551 Punkten steht. Bei 218,30 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 212,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 382'186 CrowdStrike-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2026 auf bis zu 233,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 60,21 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. USD gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 vorlegen.
In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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