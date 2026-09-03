CrowdStrike Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagabend mit CrowdStrike ein

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 5,2 Prozent auf 214,02 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'530 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 214,36 USD. Bei 208,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'386'434 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 233,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 59,96 Prozent Luft nach unten.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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