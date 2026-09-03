CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,9 Prozent auf 209,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'303 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie zog in der Spitze bis auf 210,06 USD an. Bei 208,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 612'584 Aktien.

Am 01.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 233,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 11,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,05 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2027 wird am 01.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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