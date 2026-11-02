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02.11.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Abend tiefer
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 244,91 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 244,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 28'156 Punkten steht. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 240,17 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 252,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'249'113 CrowdStrike-Aktien.
Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 286,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 17,14 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 185,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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