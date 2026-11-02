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02.11.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 244,28 USD nach.
Um 16:28 Uhr fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 244,28 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 28'731 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die CrowdStrike-Aktie bis auf 240,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 527'522 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 64,92 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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