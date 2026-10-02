CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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02.10.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike reagiert am Freitagabend positiv
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 269,00 USD zu.
Das Papier von CrowdStrike konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 269,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'773 Punkten steht. Bei 273,50 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 269,41 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 732'542 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 273,50 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 1,67 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Abschläge von 68,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. CrowdStrike veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,83 Prozent gesteigert.
Am 01.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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CrowdStrike am 02.10.2026
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