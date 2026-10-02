CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 270,03 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 31'010 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 273,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 351'530 Stück.

Bei 273,50 USD markierte der Titel am 02.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 1,27 Prozent niedriger. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 68,27 Prozent sinken.

Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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