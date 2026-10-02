CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Die Aktie von CrowdStrike zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 270,03 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 270,03 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 31'010 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 273,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 351'530 Stück.
Bei 273,50 USD markierte der Titel am 02.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 1,27 Prozent niedriger. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 68,27 Prozent sinken.
Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie
Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte
Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
02.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike reagiert am Freitagabend positiv (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Freitagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu CrowdStrike
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
CrowdStrike am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.