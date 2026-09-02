CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Mittwochabend auf Verkaufszetteln der Anleger

Um 20:26 Uhr fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,0 Prozent auf 202,25 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'124 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die CrowdStrike-Aktie bis auf 201,82 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 214,72 USD. Bisher wurden heute 1'568'147 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Am 01.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,88 USD an. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 13,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 57,63 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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