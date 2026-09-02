CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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02.09.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gibt am Mittwochnachmittag ab
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 205,80 USD.
Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,3 Prozent auf 205,80 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'135 Punkten realisiert. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 204,47 USD. Bei 214,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 698'411 CrowdStrike-Aktien gehandelt.
Am 01.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 233,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Abschläge von 58,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 1.17 Mrd. USD eingefahren.
Am 01.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,25 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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