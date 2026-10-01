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01.10.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Donnerstagabend im Aufwind

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Donnerstagabend im Aufwind

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 265,42 USD nach oben.

CrowdStrike
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Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 265,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'521 Punkten notiert. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 269,28 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 263,92 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 890'088 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 269,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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