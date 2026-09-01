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01.09.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagabend tiefrot

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagabend tiefrot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,3 Prozent auf 214,08 USD abwärts.

CrowdStrike
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Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 7,3 Prozent auf 214,08 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'059 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 213,35 USD. Bei 228,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'715'317 Stück gehandelt.

Am 31.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 233,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,97 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 26.08.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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