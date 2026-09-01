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01.09.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von CrowdStrike

CrowdStrike Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von CrowdStrike

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 218,80 USD.

CrowdStrike
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Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 5,3 Prozent im Minus bei 218,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'125 Punkten notiert. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 218,40 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 228,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 633'685 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,88 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,89 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 60,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.17 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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