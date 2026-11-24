CrowdStrike A hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.45 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.620 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2’394.83 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’713.69 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch