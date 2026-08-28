CrowdStrike A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CrowdStrike A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.09 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.180 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1’402.89 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2’126.41 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch