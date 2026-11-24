CrowdStrike A hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.22 Milliarden CAD im Vergleich zu 1.71 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch