Crossfor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Crossfor präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4.12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2.05 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.78 Prozent auf 1.36 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1.53 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5.54 Milliarden JPY – ein Plus von 47.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Crossfor 3.76 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch