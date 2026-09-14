CROSS PLUS legte Quartalsergebnis vor

CROSS PLUS präsentierte am 11.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 19.95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 27.16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CROSS PLUS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13.06 Milliarden JPY im Vergleich zu 13.24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch