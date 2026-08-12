Cross Marketing Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cross Marketing Group hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 26.02 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.970 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 9.61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 45.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41.19 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 71.47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 33.20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cross Marketing Group einen Umsatz von 28.90 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch