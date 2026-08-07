CROSS CAT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CROSS CAT hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23.25 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21.55 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CROSS CAT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch