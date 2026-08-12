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12.08.2026 06:37:00
Cropster Agro öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cropster Agro lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cropster Agro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 545.9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 510.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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