Cropster Agro: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cropster Agro präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.050 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 84.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524.9 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch