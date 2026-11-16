CROPS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CROPS hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 48.11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CROPS -33.790 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 18.36 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch