CROPS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CROPS hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 55.64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31.66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.92 Prozent auf 17.91 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch