CROOZ stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CROOZ hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14.61 JPY, nach -2.550 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat CROOZ 5.85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 124.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch