CROOZ gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CROOZ lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -22.12 JPY. Ein Jahr zuvor waren -16.700 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.77 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch