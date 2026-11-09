Croooober stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Croooober gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18.06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Croooober ein EPS von 9.20 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4.08 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch