Croooober: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Croooober hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Croooober hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22.88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11.99 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.50 Prozent auf 3.97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch