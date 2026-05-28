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28.05.2026 19:03:36
Cronos Immo Fund steigert Gesamtergebnis im Halbjahr deutlich
Pully (awp) - Der an der SIX kotierte Waadtländer Immofonds Cronos hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich mehr verdient. Die Mietzinseinnahmen etwa kletterten per Ende März auf 25,3 Millionen Franken von 21,9 Millionen im Vorjahr.
Das Gesamtergebnis des Fonds wird in dem am Donnerstag publizierten Geschäftsbericht mit 30,8 Millionen Franken beziffert nach 12,3 Millionen im Jahr davor. Dazu steuerten nicht realisierte Kapitalgewinne 19,6 Millionen bei.
Der Fonds hatte per 30. März 2026 laut den Angaben ein Gesamtvermögen von 1,35 Milliarden Franken, die Zahl der Immobilien wird mit 120 angegeben. Bei insgesamt 2844 Wohnungen betrug die durchschnittliche Leerstandsquote 2,88 Prozent.
rw/to
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