Cronos Immo Fund plant weitere Kapitalerhöhung von bis zu 115 Mllionen Franken

Pully (awp) - Der Waadtländer Cronos Immo Fund will sein Kapital weiter erhöhen. Die Fondsleitung will im Februar eine "Best Effort"-Ausgabe von neuen Anteilen im Umfang von 105 bis 115 Millionen Franken vornehmen. Die genauen Bedingungen werden noch festgelegt.

Der Emissionserlös werde hauptsächlich für Akquisitionen verwendet, die derzeit geprüft würden, teilte die Fondsleitung Cronos Finance SA am Montagabend mit. Zudem sollen Projekte in der Bauphase finanziert und

Hypothekarschulden zurückbezahlt werden.

Der Cronos Immo Fund schloss zuletzt im Februar 2025 eine Kapitalerhöhung von über 70 Millionen Franken ab.

pre/mk