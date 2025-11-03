Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’364 -0.4%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9308 0.3%  EStoxx50 5’679.3 0.3%  Gold 4’002 0.0%  Bitcoin 86’737 -2.6%  Dollar 0.8076 0.4%  Öl 65.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: AT S (AT&S) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot
03.11.2025 18:51:36

Cronos Immo Fund plant weitere Kapitalerhöhung von bis zu 115 Mllionen Franken

Pully (awp) - Der Waadtländer Cronos Immo Fund will sein Kapital weiter erhöhen. Die Fondsleitung will im Februar eine "Best Effort"-Ausgabe von neuen Anteilen im Umfang von 105 bis 115 Millionen Franken vornehmen. Die genauen Bedingungen werden noch festgelegt.

Der Emissionserlös werde hauptsächlich für Akquisitionen verwendet, die derzeit geprüft würden, teilte die Fondsleitung Cronos Finance SA am Montagabend mit. Zudem sollen Projekte in der Bauphase finanziert und

Hypothekarschulden zurückbezahlt werden.

Der Cronos Immo Fund schloss zuletzt im Februar 2025 eine Kapitalerhöhung von über 70 Millionen Franken ab.

pre/mk

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag um 14 Uhr live professionelle Investoren: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen

KI verändert das Investieren: Im Webinar erfährst du, wie datenbasierte Strategien Portfolios smarter machen - mit Systematik, Innovation und menschlichem Feingefühl. Das Webinar wird in englischer Sprache gehalten.

Kostenfrei anmelden und dabei sein!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Meta Aktie 2025: Starkes Wachstum & KI-Offensive – aber steigende Kosten! Lohnt sich der Einstieg?
12:39 UBS Logo UBS KeyInvest: Das Fed sät Zweifel
09:30 SG-Marktüberblick: 03.11.2025
09:27 SMI rutscht unter 200-Tage-Linie
31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’782.20 19.41 BFKSDU
Short 13’054.81 13.71 B7ZS2U
Short 13’531.20 8.98 BTASKU
SMI-Kurs: 12’235.54 03.11.2025 17:31:11
Long 11’741.68 19.87 SWFBJU
Long 11’454.50 13.71 BK5S8U
Long 10’955.13 8.95 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie im Plus: Spannung vor Quartalsergebnissen - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Roche-Aktie freundlich: Forschungserfolg mit Gazyva bei SLE erzielt -- Neues Hämtologie-Portfolio angekündigt
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Palantir-Aktie im Fokus: Gerüchte über möglichen Aktiensplit
Ausblick: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Wegen Gegengebots für Metsera: Pfizer verklagt Novo Nordisk - Aktien im Minus
BioNTech-Aktie tiefer: Verlust schrumpft deutlich - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zahlt sich aus

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:33 Selenskyj: Russen haben keine Erfolge in Pokrowsk
18:44 ROUNDUP 2: Druck auf Hisbollah wächst - Israel greift weiter an
18:22 ROUNDUP 2/Trotz Trump-Vorwürfen: Kimberly-Clark übernimmt Tylenol-Hersteller
18:16 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 mit freundlichem Monatsauftakt
18:12 Aktien Wien Schluss: ATX nähert sich Jahreshoch
18:03 US-Anleihen: Leichte Kursverluste
18:02 Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 mit freundlichem Monatsauftakt
18:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholung nährt Hoffnung auf Jahresendrally
17:48 Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholung nährt Hoffnung auf Jahresendrally
17:45 Zweites Alzheimer-Medikament in Deutschland erhältlich